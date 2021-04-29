Video: Вгадай пацанку! Як добре ти знаєш учениць Школи леді

Вгадай пацанку! Як добре ти знаєш учениць Школи леді. Учасниці п'ятого сезону Від пацанки до панянки, який виходить на Новому каналі щопонеділка о 19:00, розповіли, що думають про своїх конкуренток.
Від пацанки до панянки / Вгадай пацанку! Як добре ти знаєш учениць Школи леді
29 квітня

Вгадай пацанку! Як добре ти знаєш учениць Школи леді

Учасниці п'ятого сезону «Від пацанки до панянки», який виходить на Новому каналі щопонеділка о 19:00, розповіли, що думають про своїх конкуренток. Твоя задача: послухати їхні описи та спробувати вгадати, про яких пацанок йдеться. Обов'язково ділися враженнями в коментарях під цим роликом і пиши, чи вдалося тобі відповісти правильно!

Сподобалося відео? Мерщій переходь та дивися першу, другу та третю частини!

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Вгадай пацанку! Як добре ти знаєш учениць Школи леді
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