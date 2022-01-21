Учасниця Від пацанки до панянки Віка Кошутіна зробила пластику носа: фото до та після

Учасниця четвертого сезону «Від пацанки до панянки» розповіла, як наважилася підкоригувати зовнішність і показала результат пластичної операції. Ексклюзивні знімки «до» та «після» — наприкінці матеріалу!

Після участі в реаліті Нового каналу життя 21-річної Віки Кошутіної (@lilviprincess) кардинально змінилося. Вона зав’язала з кар’єрою веб-моделі, випустила пісню та почала освоювати професію телеведучої. Крім того, дівчина активно розвиває Instagram-блог, де публікує фото та відео, ділиться з підписниками новинами та показує свої будні в Stories.

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Наразі на сторінку Віки Кошутіної підписано понад 220 000 осіб. І останній тиждень вони з особливим інтересом стежили за тим, що відбувається в житті дівчини, адже вона наважилася лягти під ніж пластичного хірурга. Одна з найяскравіших учасниць четвертого сезону «Від пацанки до панянки» здійснила давню мрію та зробила пластику носа. Про це вона детально розповіла в ексклюзивному коментарі для Нового каналу:

– На пластику носа я наважувалася понад п’ять років. Ще з дитинства він у мене «зламаний», через що мене в школі цькували однолітки. Пізніше хейт продовжився з боку користувачів соціальних мереж, я отримувала безліч негативних та образливих коментарів. Змиритися з цим та подолати комплекси я так і не змогла, тому наважилася на операцію.

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Пластику носа Віка Кошутіна зробила в одній із найпопулярніших клінік Туреччини. Під наглядом лікарів вона провела близько тижня, і днями повернулася в Україну.

– Операцією я повністю задоволена, все пройшло добре та без ускладнень, а ось реабілітація мені далася непросто. Перші кдеілька днів я відчувала біль при вживанні їжі та не могла звикнути дихати ротом. Але все це можна витерпіти, і точно варте того, – поділилася екс-пацанка. – Звичайно, повністю оцінити кінцевий результат я зможу лише за півроку-рік. Але вже зараз можу сказати, що маю маленький акуратний носик, про який я мріяла, напевно, більше 10 років.

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Учасниця четвертого сезону «Від пацанки до панянки» (Новий канал) також зізналася, що родина та близькі підтримали її рішення зробити пластику носа. Їхня увага та турбота дуже допомагали їй, поки вона знаходилася в клініці.

– Чесно скажу, моя мама завжди була категорично проти будь-яких втручань та ін’єкцій, але коли я сказала, що я лечу на операцію, вона мене підтримала. Як і всі рідні та близькі, – розповіла Віка. – Протягом тижня, поки я перебувала в Туреччині, вони мені дзвонили, говорили теплі слова, дізнавалися, як почуваюся я і мій носик. Колосальну підтримку я отримала від Віки Альохіної з мого сезону «Пацанок» та редакторки проекту Таї Спілберг. Завдяки їм під час реабілітації я не дуже сумувала.

Нагадаємо, нещодавно Віка Кошутіна зізналася, що пройшла лікування в київській психіатричній клініці. Дівчина довго боролася з панічними атаками та затяжною депресією, і в результаті їй поставили діагноз «біполярний розлад». Після лікування психічний стан екс-пацанки значно покращився.