Юля Чигринец показала фото топлес! Осторожно, 18+

Финалистка четвертого сезона «Від пацанки до панянки» украсила тело новым тату и поспешила похвастаться результатом

Юлия #Бандитка Чигринец известна украинским зрителям как одна из самых агрессивных учениц Школы леди. Девушка приняла участие в четвертом сезоне нашумевшего реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал), после чего ее жизнь кардинально изменилась. Но, конечно же, перемены произошли не сразу. По словам Юли, после завершения реалити «Від пацанки до панянки» она пустилась во все тяжкие: не работала, уходила в длительные запои и забросила мечту о переезде в Киев.

О том, как ей удалось взять себя в руки и спастись из «мрачного болота», девушка откровенно рассказала во время интервью с Сергеем Никитюком. Кроме того, #Бандитка раскрыла правду об отношениях с дворецким Школы леди Питером Пэном (он же – Алексей Свинторжицкий), рассказала о будущем ребенке и провела экскурсию по новому месту работы.

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А пока поклонники наслаждаются интервью Юли Чигринец и разбирают его на цитаты, экс-пацанка продолжает рассказывать о жизненных событиях в своем Instagram. Например, на днях девушка сделала новую татуировку ниже груди. Результатом она поспешила похвастаться в микроблоге, опубликовав фото топлес. Листай карусель, чтобы увидеть!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Чи ???? Ля (@chygrinets21)

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