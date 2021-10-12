Фіналістка 4 сезону Від пацанки до панянки Юля Чигринець розкрила стать майбутньої дитини

Екс-«Пацанка» Юля Чигринець розкрила стать майбутньої дитини
Фіналістка четвертого сезону «Від пацанки до панянки» (Новий канал) дала відверте інтерв’ю Сергію Нікітюку
Осінній сезон «Предметка» в розпалі! У суботу, 9 жовтня, на сайті та YouTube Нового вийшов другий випуск проекту, його героїнею стала фіналістка четвертого сезону «Від пацанки до панянки» Юля #Бандітка Чигринець. У відвертому інтерв’ю дівчина розповіла, як участь у реаліті змінила її життя, в чому криється секрет її міцної дружби з Женею Мазур, а також зізналася, чи досі вона закохана в дворецького Школи леді Пітера Пена (він же – Олексій Свінторжицький).
«Після маминої смерті я знайшла записку…» Женя Мазур – про те, як справляється з важкою втратою
View this post on Instagram
На зйомках «Предметки» Юля Чигринець була максимально щирою. Колись закрита та агресивна #Бандітка показала, якою вразливою, чуйною і ніжною вона є насправді. Наприклад, коли Сергій Нікітюк запитав, яким дівчина бачить майбутнє, своєю відповіддю вона розчулила всю знімальну групу.
– Я бачу себе дуже щасливою в майбутньому, – поділилася Юля. – Живу в Нью-Йорку з Пітером Пеном [дворецький Школи леді Олексій Свінторжицький], він добре до мене ставиться. У мене є власний барбершоп, який я назвала на честь коханого… (сміється) А якщо серйозно, я дуже хочу дитину – дівчинку. Але мені здається, я ще не готова стати мамою.
«Мною заволоділи погані думки…» Переможниця «Пацанок» Женя Мазур зізналася, чи приймає наркотики
Про материнство Юля Чигринець замислювалася ще під час зйомок в четвертому сезоні «Від пацанки до панянки». Тоді вона записала невелике відеозвернення до майбутньої дитини, і розповіла, якою мамою хоче для неї стати:
– Привіт, мій майбутній світ! Ти в мене найкрасивіша на світі, і я дуже тебе люблю. Що б не сталося, я ніколи в житті тебе не залишу. Ти завжди будеш моєю дитиною, незважаючи ні на що.
Більше одкровень Юлі Чигринець про особисте життя і плани на майбутнє – в новому випуску спецпроекту «Предметка» з Сергієм Нікітюком: