Фіналістка 4 сезону Від пацанки до панянки Юля Чигринець розкрила стать майбутньої дитини

Фіналістка четвертого сезону «Від пацанки до панянки» (Новий канал) дала відверте інтерв’ю Сергію Нікітюку

Осінній сезон «Предметка» в розпалі! У суботу, 9 жовтня, на сайті та YouTube Нового вийшов другий випуск проекту, його героїнею стала фіналістка четвертого сезону «Від пацанки до панянки» Юля #Бандітка Чигринець. У відвертому інтерв’ю дівчина розповіла, як участь у реаліті змінила її життя, в чому криється секрет її міцної дружби з Женею Мазур, а також зізналася, чи досі вона закохана в дворецького Школи леді Пітера Пена (він же – Олексій Свінторжицький).

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На зйомках «Предметки» Юля Чигринець була максимально щирою. Колись закрита та агресивна #Бандітка показала, якою вразливою, чуйною і ніжною вона є насправді. Наприклад, коли Сергій Нікітюк запитав, яким дівчина бачить майбутнє, своєю відповіддю вона розчулила всю знімальну групу.

– Я бачу себе дуже щасливою в майбутньому, – поділилася Юля. – Живу в Нью-Йорку з Пітером Пеном [дворецький Школи леді Олексій Свінторжицький], він добре до мене ставиться. У мене є власний барбершоп, який я назвала на честь коханого… (сміється) А якщо серйозно, я дуже хочу дитину – дівчинку. Але мені здається, я ще не готова стати мамою.

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Про материнство Юля Чигринець замислювалася ще під час зйомок в четвертому сезоні «Від пацанки до панянки». Тоді вона записала невелике відеозвернення до майбутньої дитини, і розповіла, якою мамою хоче для неї стати:

– Привіт, мій майбутній світ! Ти в мене найкрасивіша на світі, і я дуже тебе люблю. Що б не сталося, я ніколи в житті тебе не залишу. Ти завжди будеш моєю дитиною, незважаючи ні на що.

Більше одкровень Юлі Чигринець про особисте життя і плани на майбутнє – в новому випуску спецпроекту «Предметка» з Сергієм Нікітюком: