Женя Мазур розповіла, як справляється з важкою втратою: Після маминої смерті я знайшла записку…

Переможниця четвертого сезону «Від пацанки до панянки» дала перше інтерв’ю після смерті мами

Спецпроект «Предметка» з Сергієм Нікітюком повернувся! У суботу, 18 вересня, на сайті та YouTube-каналі Нового вийшов перший випуск сезону. Його героїнею стала Женя Мазур – переможниця «Від пацанки до панянки-4» і одна з найяскравіших учасниць реаліті за всю історію його існування. Вона з перших же серій полюбилася українським глядачам, і навіть через півтора року після завершення проекту їхній інтерес до її життя не зник.

«Дякую, Всесвіте»: Женя Мазур з мамою і братом втілили давню мрію

Женя Мазур прикрасила обкладинку німецького глянцю! (ФОТО)

На долю Жені Мазур випало чимало труднощів: самотність, нерозуміння з боку сім’ї і оточуючих, наркозалежність… А півроку тому вона втратила маму. В одну мить 20-річній дівчині довелося подорослішати та взяти відповідальність не тільки за себе, але й за молодшого брата. На зйомках проекту «Предметка» Женя зізналася Сергію Нікітюку, що знаходиться зараз в емоційній ямі. Їй важко прийняти той факт, що мами не стало…

– Я в л*йні, я б сказала. І я це чітко усвідомлюю… – поділилася переможниця четвертого сезону «Від пацанки до панянки» (Новий канал). – Мені важко прийняти смерть мами, я буквально потопаю в своєму горі. У той же час мене з’їдає величезне почуття провини. Після проекту я поспішала виїхати з Вінниці, залишити минуле позаду, стати самостійною… І мені соромно, що останні роки маминого життя мене не було поруч. Вона часто відвідувала психологічні тренінги та практики, і одного разу їй дали завдання написати про заповітну мрію. Після маминої смерті я знайшла цю записку, там був рядок: «Мої діти щасливі поруч зі мною». Прочитавши це, я не могла стримати сліз. Я не знала, що вона так сумувала за мною… Зараз я відчуваю нестерпні докори сумління через те, що мене не було поруч, коли їй це було потрібно. Вважаю, що повинна була приїхати, як тільки дізналася про її хворобу. Але я не хотіла там знаходитися… Це Вінниця – моє дно, моє болото, осередок усіх моїх демонів.

Як змінилася Женя Мазур, переможниця 4 сезону «Від пацанки до панянки» (ФОТО)

Під час бесіди з Сергієм Нікітюком Женя Мазур також розповіла, хто допомагає їй переживати втрату та миритися з новими обов’язками, які лягли на її плечі, хто підтримує її, коли стає зовсім погано, і що змушує її жити далі. «Предметка» – це однозначно найщиріше та найвідвертіше інтерв’ю переможниці «Від пацанки до панянки-4»:

Новий сезон «Предметка» – це пост-шоу, героями якого стануть учасники кулінарного реаліті «Пекельна кухня», яке Новий канал показує щопонеділка о 19:00. Вони розкажуть Сергію Нікітюку, як склалося їхнє професійне та особисте життя після проекту, розкриють закулісні секрети та скандали зі знімального майданчика, а також зізнаються, що насправді думають про своїх конкурентів і Пекельного шефа Алекса Якутова.

Крім того, в новому сезоні «Предметки» глядачів чекає одразу чотири спецвипуски! Героїнею першого стала переможниця четвертого сезону «Від пацанки до панянки» Женя Мазур. А імена інших ми поки залишимо в таємниці. Але обіцяємо одне: буде дуже цікаво!