Як змінилася Юля Чигринець, у Від часницяпацанки до панянки 4 сезон

Учасниця «Від пацанки до панянки» (Новий канал) поділилася своїми досягненнями після проекту

Одна з найагресивніших учасниць за всі сезони реаліті більше не лізе в бійки – після проекту Юлія #Бандитка Чигринець ще жодного разу не стала учасницею конфлікту.

– Якщо б раніше мені написали образу в Instagram, то я вже знайшла б ту людину і вибила їй три зуби, – з усмішкою розповідає фіналістка четвертого сезону «Від пацанки до панянки» – проекту, який не один рік з успіхом показує Новий канал. – Зараз же намагаюся не реагувати або переводити на жарт. Наприклад, нещодавно хтось написав, що я «потєряна». Я відповіла, що це правда. Недарма ж нас на проекті назвали загубленими.

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Після Школи леді Юля повернулася в рідну Полтаву. Там вона завершила навчання в коледжі на програміста, хоча пов’язувати своє життя з цією професією не планувала. Згодом «пацанка» переїхала до Києва та знайла роботу в барбешопі.

А що стосується матері, яка всіляко знущалася з Юлією в дитинстві, то з нею #Бандитка спілкуватися не збирається. Востаннє вони бачилися на останніх тижнях навчання у Школі леді, коли дівчина приїхала у рідний дім поговорити. Хоча бачилися – сказано надто гучно. Жінка сховалася в хаті й не вийшла до своєї дитини.

– Ще на проекті пообіцяла собі, що їздити до неї більше не буду, – каже «пацанка». – Вона мені більше не матір. Без неї моє життя стало якіснішим і спокійнішим. Я навчилася вирішувати питання за допомогою діалогу. І тепер знаю, чого хочу. Пити та курити не тягне, битися також. Я подорослішала, і пріоритети мої стали зовсім іншими.

Більше одкровень Юлі Чигринець про особисте життя і плани на майбутнє – в новому випуску спецпроекту «Предметка» з Сергієм Нікітюком:

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