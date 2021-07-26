Участница Від пацанки до панянки попала в психиатрическую клинику

20-летняя Виктория Кошутина – одна из самых ярких участниц «Від пацанки до панянки» (Новый канал) за всю историю проекта. После завершения обучения в Школе леди девушка устроилась на работу в крупную компанию, освоила профессию певицы, а также начала активно развиваться в сфере блогерства. На данный момент на Instagram-аккаунт Виктории подписано более 190 000 человек. Они внимательно следят за жизнью экс-участницы «Від пацанки до панянки», но мало кто знает, что недавно она прошла лечение в киевской психиатрической клинике.

Уже давно Виктория Кошутина борется с паническими атаками и затяжной депрессией. Сложные отношения с родителями и пережитые в прошлом трагедии пагубно отразились на психическом здоровье девушки. В процессе поиска психиатра экс-участница четвертого сезона «Від пацанки до панянки» столкнулась с недобросовестным врачом, который поставил ей неправильный диагноз и, попытавшись воспользоваться ее уязвимостью, предложил дорогостоящее лечение. После консультации с другими специалистами Виктория сама приняла решение лечь в киевскую психиатрическую клинику, чтобы выйти из затяжной депрессии и «начать жить, а не существовать». Ей поставили диагноз «биполярное расстройство».

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Находясь в больнице, Вика Кошутина осознала и прочувствовала на себе негативное отношение со стороны окружающих. Это очень задело девушку, и она решила публично рассказать о том, через что ей пришлось пройти. Таким образом Вика надеется донести обществу, что люди с психическими расстройствами заслуживают на понимание и принятие. Она хочет объяснить, почему шаблонные фразы в духе «та не накручивай, поспи и все пройдёт», которые часто слышат от близких такие, как она, не только не помогают, но и порой усугубляют положение.

– Наконец-то, я выписалась из больницы, и чувствую себя превосходно. Я восстановила режим, принимаю лекарства два раза в день и ощущаю, что переполнена энергией, – рассказывает Виктория Кошутина в эксклюзивном комментарии для Нового канала. – Конечно, прошло не так много времени после выписки, и я все еще опасаюсь выходить в люди, но это не сравнится с тем, что я испытывала раньше. Мне нужно дважды в месяц ездить к врачу, но в целом у меня все отлично.

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По словам Виктории, огромную поддержку ей оказывает одноклассница по Школе леди – участница четвертого сезона «Від пацанки до панянки» Виктория Алехина:

– Она переехала ко мне на время, и это очень важный и ценный поступок. Сейчас мне лучше жить с кем-то, кто может выслушать и поддержать в любой момент. К тому же, так намного веселее!

Психическое состояние Вики Кошутиной после лечения улучшилось. Девушка полна сил, и чувствует огромную благодарность самой себе, что все-таки решилась обратиться за помощью. О пребывании в психиатрической клинике экс-пацанка вспоминает как о непростом времени, но осознает, что результат того стоил.

– Первые четыре дня в больнице я ходила, как «овощ». Ощущался упадок сил от препаратов, которые мне давали, мне постоянно хотелось спать, – вспоминает участница четвертого сезона «Від пацанки до панянки». – В один из дней мне дали больше препаратов, от чего мне стало безумно плохо. Кружилась голова, меня тошнило… Казалось, что я просто свалюсь с ног, я передвигалась по стенам. У меня началась истерика, я кричала: «Меня хотят тут убить! Я больше никогда не проснусь!» Это очень страшно… Другие пациентки начали меня успокаивать, они говорили, что это нормальная реакция на препараты, что все через это проходили. И после разговоров с ними мне стало легче. Восстановилась активность, наконец-то нормализовался сон.

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Последние полгода перед лечением в психиатрической клинике Виктория Кошутина страдала бессонницей, чувствовала истощенность и подавленность. Девушка не выходила из дома, не ела, целыми днями лежала на кровати. Она потеряла смысл во всем, и только в клинике начала возвращаться к жизни. При этом из-за строгих правил лечебного учреждения и карантинных ограничений экс-пацанке казалось, будто она находится в клетке. К такой жизни привыкнуть было очень непросто…

– Во время лечения я начала выходить на общую прогулку по территории клинике и общаться со всеми на перекуре. Я была рада, что мне становится легче, но было то, что портило мне жизни, – и это режим. Казалось, будто я заперта в клетке, спасали только близкие, – делится Вика Кошутина. – Каждый день ко мне приезжали друзья, но общались мы только через дверь. В связи с карантином из-за пандемии, чтобы добиться личной встречи, моим друзьям приходилось сдавать тест на коронавирус. Тогда их впускали в общий зал, где мы могли посидеть и поболтать. Мне было непривычно жить в таких условиях. Однажды у меня случилась истерика, когда врач не отпустил меня на встречу к друзьям. Он пригрозил, что мне придется на какое-то время задержаться в клинике. Я была в бешенстве и даже задумывалась отказаться от лечения. Поскольку я сама обратилась за помощью, я могла покинуть клинику в любой момент. Но я понимала, что с моими навязчивыми мыслями долго не протяну. К тому же, близкие успокоили меня, дали понять, что все лечение пойдет по откос, если я выпишусь раньше времени. И я взяла себя в руки, решила не давать заднюю.

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После пребывания в психиатрической клинике Виктория Кошутина решилась публично рассказать о своем заболевании и сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться:

– Мне хочется поделиться опытом и объяснить людям, каково это – жить с биполярным расстройством. Лечения как такового не существует, с этим заболеванием приходится бороться всю жизнь, поддерживать состояние необходимыми препаратами. Кроме того, я хочу донести, что нет ничего страшного в подобных жизненных ситуациях. Главное – признать проблему и упорно работать над ее решением. А окружающим важно понимать, что такие люди, как я, не опасны. Многие из нас –творческие и довольно успешные, и каждый заслуживает на уважение и понимание.

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