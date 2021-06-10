Дружба с администратором и прописанные задания: как победительница «Від пацанки до панянки» получила первое место

Ученица Школы леди рассказала, как снимали рейтинговое реалити Нового канала

После второй недели в реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) между участницами распространялись слухи, что победу одержит Лера #Чича Ткаченко. Причиной догадок стало тесное общение Леры с администратором проекта. Ведь за кадром они все свободное время проводили вместе.

– Мы сразу расставили границы, где у нас дружба, а где рабочие моменты – говорит Лера. – администратор мне не раскрыла ни одного испытания. Она поддерживала, когда у меня были ломки, и я хотела общения.

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На сплетни девушек о ее победе Лера реагировала спокойно.

– Значит, они увидели во мне конкурентку и претендентку на победу, – говорит ученица Школы леди. – Таков был их выбор (улыбается).

А еще девушка успокаивает фанатов и развенчивает их догадки о сценарии реалити.

– Конечно, задания для нас придумывали заранее, – рассказывает Лера. – Ведь из них и состояло обучение в Школе леди. Каждая девушка до последнего не знала, когда покинет проект. Поэтому с уверенностью могу сказать, что прописанного сценария выгонов не было. Мы имели возможность себя проявить, а наши результаты за неделю определяли дальнейшее участие в проекте.

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Ученицы не играли на камеры, а каждую неделю работали над своими изменениями и избавлялись Zависимостей.

– Примерно с шестой-седьмой недели я стала больше себя контролировать, – признается Лера. – Если возникало какое-то недоразумение между девушками, могла просто послушать со стороны. Здесь речь идет не о «становилась лучше», а о том, что я училась анализировать ситуации и принимать самостоятельные решения.

Смотрите откровенное интервью победительницы «Від пацанки до панянки» Леры #Чичи Ткаченко на You Tube Нового канала: