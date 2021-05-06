Валерія #Чіча Ткаченко – про життя після проекту: «Було страшно їхати додому»

Переможниця п’ятого сезону реаліті Нового каналу розповіла, як змінилася після участі у «Від пацанки до панянки»

Щойно відгримів випускний бал зі Школи леді. Педагоги оголосили ім’я переможниці п’ятого сезону «Від пацанки до панянки». Нею стала наймолодша учасниця – 17-річна Валерія #Чіча Ткаченко. Новий канал поговорив із дівчиною про її шлях на проекті, і як вона живе зараз.

– Пам’ятаєш, як спробувала наркотики?

– У 13 років вперше покурила траву. Пізніше спробувала фен. Потрапила не в ту компанію. Там вживали наркотики. І я присіла.

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– Чому вирішила відправити заявку на кастинг до проекту?

– Розуміла: якщо зараз нічого не зміню у своєму житті, то в мене не буде хорошого майбутнього. Адже крім вживання наркотиків, я ще робила «закладки». А ще мене надихнула відеовізитка переможниці четвертого сезону реаліті Жені Мазур.

– На проекті ти пережила ломки. Розкажи про цей досвід.

– Вони були дуже тривалі, через них я навіть думала залишити реаліті. Але мене не відпускала знімальна група і всіляко допомагала. За що я їм дуже вдячна.

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– У який момент ти зрозуміла, що більше ніколи не повернешся до колишнього життя?

– На тижні, коли ми боролися зі страхами. У кожної з нас було індивідуальне випробування з психології у психіатричній лікарні. Коли зайшла у свою «палату», побачила відео, де я курила, а племінниця пускала бульбашки. Розплакалася. Боялася її втратити. І замислилася, чим наповнювала своє життя, і до яких наслідків можуть привести мої дії. Тоді і зрозуміла, що ні за що не повернуся до життя, яким жила до проекту.

– Ти могла подумати, що станеш переможницею проекту?

– На кастингу був смішний момент, коли я сказала керівниці Ксенії Бабенко, що стану переможницею. Вона дуже здивувалася (сміється). Мабуть, напророкувала перемогу. Але після балу не могла повірити, що саме я стала переможницею п’ятого сезону.

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– Як зараз у тебе справи з Zалежністю?

– Ще на проекті пообіцяла, що втримаюся від наркотиків. Хоча, зізнаюся, було страшно повертатися у звичайне життя. Особливо страшно було їхати додому. Адже ти йдеш вулицями, а там кожен куток нагадує про наркотики.

– Додому в Таврійськ ти не повернулася?

– Переїхала до Києва і намагаюся облаштуватися у столиці. Але поки що карантин вносить корективи в мої плани.

Яким був шлях Лери до перемоги на проекті – дивіться в реаліті «Від пацанки до панянки» на сайті Нового каналу.