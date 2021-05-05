Чи був секс на проекті Від пацанки до панянки?

Учениця Школи леді відповіла на провокаційне запитання Сергія Нікітюка

У понеділок, 3 травня, на Новому каналі відбувся довгоочікуваний фінал п’ятого сезону реаліті «Від пацанки до панянки». Вся Україна нарешті дізналася ім’я переможниці, яка отримала грошовий приз у розмірі 100 000 гривень. Нею стала наймолодша учасниця проекту – Лєра #Чіча Ткаченко!

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Цікаво, що чимало глядачів пророкували перемогу Лєрі Паригіній, яку називають #Кім. Але незадовго до півфіналу дівчина опустила руки та перестала боротися, тому викладачі Школи леді вирішили відправити її додому. Після вильоту з «Від пацанки до панянки» (Новий канал) #Кім знялася у спецпроекті Предметка з Сергієм Нікітюком. У відвертому інтерв’ю дівчина розповіла, як насправді проходили зйомки і як змінилося її життя завдяки навчанню у Школі леді.

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Серед усього іншого, Лера Паригіна відповіла на запитання, яке дуже хвилює шанувальників «Від пацанки до панянки». А саме: «Чи був секс на проекті?»

– У мене конкретно його не було, – зізналася учениця Школи леді. – А взагалі, як можна про це говорити? Який секс? Важко думати про інтим, якщо в голові – думки про те, як вивчити таблицю множення і не провалитися на черговому випробуванні.

– У вашому віці тільки про секс і думають, – не повірив Сергій Нікітюк. – Це я вже можу лежати й думати про таблицю множення…

– Згодна, в моєму віці – це дуже важливо, але повторюся: думати про секс у Школі леді важко, – відповіла Лєра. – Скажу більше, навіть якщо б на проекті були якісь інтимні моменти, я б у них не брала участь. Бажання, симпатії я відсувала на задній план, мене хвилювали успіхи в навчанні.

– У цей момент ми повинні помінятися віком: мені має стати 24, а тобі 42, – сміючись, завершив тему Сергій Нікітюк.

Більше одкровень учасниці п’ятого сезону «Від пацанки до панянки» Лєри Паригіної дивися у спецпроекті Предметка просто зараз: