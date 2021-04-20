Хто залишив Школу леді за крок до півфіналу

Лера #Кім Паригіна опустила руки та завершила боротьбу за перемогу у проекті «Від пацанки до панянки»

Цього тижня «пацанки» вчилися будувати бізнес та заробляти гроші. Кожна учениця Школи леді реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал) мала заробити понад 10 тисяч гривень. На жаль, жодна не впоралася з поставленим педагогами завданням.

– Для мене цей тиждень став одним із найскладніших і провальних, – розповідає Лера #Кім Паригіна. – Мені соромно, що я піддавалася негативним емоціям та не контролювала свої дії. І за те, що вживала нецензурну лексику при педагогах. Шкодую, що опустила руки, а не зібралася й не продовжила боротьбу.

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Під час одного з завдань Лера розвалила ногами вежу, яку будувала з дерев’яних брусків. І тим самим продемонструвала, як часто руйнує те, що у її руках.

– На жаль, за сім тижнів у Школі леді я не навчилася стримувати емоції, – розповідає дівчина. – Мені треба було зібратися й добудувати свою вежу. Зараз відчуваю образу на себе та порожнечу всередині. Адже я знецінила і свою працю, і педагогів.

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Леру відправили додому.

– Ми їй давали безліч шансів, – каже директорка Школи леді Тетяна Мокріді. – Вона мала можливість себе змінити.

До випускного балу – два тижні. Хто залишить проект за крок до фіналу, дивіться в реаліті «Від пацанки до панянки» наступного понеділка о 19:00 на Новому каналі.