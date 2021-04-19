100 тисяч – на всіх: куди б витратили виграш «Від пацанки до панянки» сестри Панови

Саша і Віка розповіли, як розпорядилися б призовим фондом реаліті

На шостому тижні реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал) проект залишили сестри-близнючки Саша та Віка Панови. Під час останніх випробувань дівчата ставали одним цілим і нарешті побороли конкуренцію у стосунках. А ще навчилися чути одна одну та підтримувати. Тому педагоги з легкістю відпустили їх у реальне життя.

– Нам перемога не потрібна, – каже Саша. – Важливо, як після проекту кожна учениця Школи леді себе реалізує. Якщо б я перемогла та виграла 100 тисяч, то розділила б гроші між фіналістками. Порівну по 25 тисяч (усміхається). Бо кожна достойна виграшу. Тоді б у всіх були щирі усмішки. Адже під час нашого випускного після оголошення переможниці у багатьох обличчя скривилися.

Саша та Віка Панови: моторошні дитячі історії та фінансові махінації. Кастинг «Від пацанки до панянки»

Після проекту сестри Панови часу не гаяли, а почали реалізовувати власний проект на YouTube. Більше відвертих зізнань від Саші та Віки Панових дивіться у новому випуску Предметки з Сергієм Нікітюком: