Пішли одним цілим: сестри-близнючки залишили Школу леді

Віка та Саша Панови за сім тижнів у реаліті навчилися підтримувати одна одну та зуміли вперше сказати слово «люблю»

Цілий тиждень учениці Школи леді реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал) провели у санаторії під Києвом. Дівчата не відпочивали, а демонстрували лідерські якості. Неабияке випробування довелося пройти й сестрам-близнючкам. Педагоги влаштували їм перевірку на міцність.

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– На тижні лідерства в усіх дівчат була можливість себе проявити, – розповідає директорка Школи леді Тетяна Мокріді. – Але не кожна учениця нею скористалась. А от сестри Саша та Віка Панови впоралися зі своїми ролями – командира та підлеглого. І вкотре довели, що вже побороли конкуренцію у своїх стосунках. Вважаю, що їм нічого робити в Школі леді. Сестри навчилися підтримувати одна одну і можуть вирушати у реальне життя.

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Досягти порозуміння дівчатам допомогла ще й індивідуальна психологія від Наталії Борисової.

– Я ніколи не говорила сестрі, що люблю її, – розповідає Віка. – Тепер можу промовляти це. Знаю, що Саша – найдорожче, що в мене є.

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У стосунках між сестрами відбувся очевидний прогрес. Під час останніх випробувань дівчата ставали одним цілим та працювали на спільний результат.

– Саша та Віка для мене – особливі, – зізнається директорка. – Вони навчилися чути одна одну та виявляти почуття. Тепер їхнє основне завдання за межами Школи леді – зберегти ці стосунки. Вірю, що дівчата увірвуться одним цілим у нове життя!

Дивіться 8-й випуск реаліті «Від пацанки до панянки» наступного понеділка о 19:00 на Новому каналі