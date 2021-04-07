«Від пацанки до панянки. Zалежні»: голосуй, хто залишить проект у сьомому випуску!

Віддай голос за учасницю, якій не місце в реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал)

Минулий тиждень у Школі леді був вибухонебезпечним! Викладачі зіштовхнули пацанок лобами та підготували надскладні завдання, чим гарненько полоскотали їм нерви. Дівчата в боргу не залишилися. Вони не стримували свої емоції, висловлювали все, що думають про те, що відбувається, і навіть… влаштували подвійну бійку!

За підсумками тижня викладачі Школи леді попрощалися з Настею Саміло, а боротьбу за перемогу в пацанському реаліті продовжили вісім дівчат. Хто наступною залишить «Від пацанки до панянки», дізнаємося вже в понеділок, 12 квітня, о 19:00 на Новому каналі. А поки пропонуємо тобі віддати голос за пацанку, яка повинна вирушити додому.

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