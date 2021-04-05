Відпустили у нове життя: хто залишив Школу леді?

Усі учасниці «Від пацанки до панянки» опинилися під загрозою вильоту

Подвійна бійка і вибух бомби – цей тиждень навчання у Школі леді запам’ятається «пацанкам» надовго. Педагоги гарненько полоскотали нерви учасницям «Від пацанки до панянки» (Новий канал). Спочатку вони поставили заклятих ворогів у пари. І вручили Лері # Кім Паригіній бомбу з таймером. Кожне порушення правил поведінки прискорювало таймер.

– Бомба – символ відповідальності, – пояснює завуч Школи леді Ірина Зайцева. – Вона показує межу між життям і смертю. Ми хотіли подивитися, наскільки відповідально дівчата можуть ставитися до себе й до кожного процесу, який відбувався цього тижня.

Учасниці «Від пацанки до панянки» побачили свої трупи в морзі

Поки одні вчилися працювати мирно, серед інших кипіли справжні пристрасті. Вони вилилися в бійку між Лерою Паригіною і Лерою Ткаченко. Грубе порушення правил поведінки поставило під загрозу участь усіх «пацанок» у проекті. Педагоги прощалися з кожною учасницею, а дівчата не розуміли, за що їх виганяли в такій кількості.

– Відправляють додому тих, хто цього не заслуговує, – плакала Олена # Зая Пітин після прощання з педагогами. – Хто реально намагається на проекті. Не розумію цього. Якщо я поїду, вдома мені буде ще гірше, ніж раніше.

«Один раз зірвалася»: як склалося життя #Чекуні з «Від пацанки до панянки»

Але «пацанки» зрозуміли, що прощання було виховним моментом. Насправді під загрозою вигону були ті, хто останніми залишилися в стінах Школи леді – Лера # Кім Паригіна, Юля #Фініш Куділінська, Настя # СемСаміло.

– Рішення про те, хто залишить Школу леді, було одноголосним, – говорить директор Тетяна Мокріді. – Це та дівчина, в майбутньому якої ми впевнені. Настав час відпускати її у нове життя.

Так додому вирушила Настя #Сем Саміло. А куди насправді поїдуть інші учасниці реаліті «Від пацанки до панянки», з якими педагоги прощалися під час церемонії вигону, дізнаєтеся 12 квітня о 19:00 на Новому каналі.