Як живе пацанка #Сем після проекту?

Настя #Сем Саміло розповіла, як змінилося її життя після участі у «Від пацанки до панянки» (Новий канал)

У Школу леді Настя потрапила не відразу, а через кілька тижнів від початку навчання дівчат. Колектив був уже сформований, і новій учениці довелося в нього вливатися. У дівчини це чудово вийшло, але на проекті вона пробула зовсім недовго – три тижні. Цього часу вистачило, щоб педагоги Школи леді помітили в неї суттєвий прогрес у розвитку і відпустили додому, в нове життя.

– Зараз живу краще, ніж до проекту, – розповіла Настя Новому каналу. – У моєму житті стало значно менше алкоголю. А це була моя Zалежність. Буде неправдою, якщо скажу, що виключила його повністю, але випиваю не в таких кількостях, як раніше. Адже за три тижні перебування в реаліті складно викорінити все. Мені дуже допомогла робота з психологом і викладачами. Я списала кілька аркушів А4 нотатками, що ще хочу в собі змінити.

Тому дівчина не збирається зупинятися на досягнутому.

– Після проекту в мене з’явилося бажання читати книги і розвиватися далі, – зізнається вона. – Я стала інакше ставитися до своїх друзів, які п’ють щодня. І своїм прикладом мотивую їх змінюватися. Також вирішила переїхати до Києва. Зараз намагаюся знайти роботу і облаштуватися. Але через локдаун це зробити складно.

Як зміняться інші учасниці – дивіться щопонеділка о 19:00 у «Від пацанки до панянки» на Новому каналі.

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