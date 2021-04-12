Зі Школи леді – в нетрі: пацанок переселили в підвал

Дівчата залишили навчальний заклад на цілий тиждень

До випускного балу в Школі леді залишилися лічені тижні. І педагоги перейшли до активної фази підготовки учасниць «Від пацанки до панянки» (Новий канал) до життя поза стінами навчального закладу. Цей тиждень дівчата провели в боротьбі за лідерство, а заодно постажуватися в санаторії. За хорошу роботу на них чекав бонус.

– Лідери жили в номері «люкс», – розповідає завуч Школи леді Ірина Зайцева. – А решта – не в найкращих умовах. І ми зробили це спеціально, щоб показати, що в житті всі вчинки повертаються. Що більше зусиль ти докладаєш, то більше бонусів отримуєш.

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Частину «пацанок» поселили в підвал з матрацами на підлозі замість м’яких ліжок.

– Мені не говорили, що я буду спати в такому сараї, – скаржилася Лера #Кім Паригіна. – Я не хотіла там ночувати. Було відчуття, що знаходжуся вдома в алкоголіків.

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Але не всім підвал здався таким похмурим.

– У дитинстві в моїй оселі не було ні води, ні нормального ремонту, – розповідає Олена #Зая Пітин. – І кімната виглядала приблизно як ця. І я там не просто жила, а навіть примудрялася радіти.

Чи всі дівчата погодилися на нові умови проживання та навчання у Школі леді – дізнаєтеся сьогодні, 12 квітня, о 19:00 у реаліті «Від пацанки до панянки» на Новому каналі.