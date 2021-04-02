Саша та Віка Панови: моторошні дитячі історії та фінансові махінації. Кастинг «Від пацанки до панянки»

Саша з сестрою заробляють махінаціями. Дівчата продають на сайтах неіснуючі товари або здають уявне житло, обманюють клієнтів у кав'ярнях, де працюють. Що більше Саша та Віка заробляють, то швидше між ними зростає конкуренція. Вони навіть мають блокнот, куди записують, хто скільки заробив. Улюблене питання: «Хто зможе більше?» Теплих стосунків між собою не мають – швидше, навпаки. Сестри намагаються якомога гостріше підколоти одна одну та виставити не в найкращому світлі. Не хочуть бути схожими. Не звикли говорити про свої почуття і демонструвати емоції.

Якими Сашу та Віку Панових побачили редактори реаліті «Від пацанки до панянки» на кастингу п’ятого сезону? Про що розповідали дівчата та чим зачепили команду проекту? Дивися у відео просто зараз!

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