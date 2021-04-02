Саша и Вика Пановы: жуткие истории из детства и финансовые махинации. Кастинг «Від пацанки до панянки»

Саша и Вика зарабатывают махинациями. Девушки продают на сайтах несуществующие товары или сдают мнимое жилье, обманывают клиентов в кафе, где работают. Чем больше Саша и Вика зарабатывают, тем стремительнее между ними растет конкуренция. У них даже есть блокнот, куда записывают, кто сколько заработал. Любимый вопрос: Кто сможет больше? Теплых отношений между собой не имеют – скорее, наоборот. Сестры пытаются как можно острее подколоть друг друга и выставить не в лучшем свете. Не хотят быть похожими. Не привыкли говорить о своих чувствах и демонстрировать эмоции.

Какими Сашу и Вику Пановых увидели редакторы реалити «Від пацанки до панянки» на кастинге пятого сезона? О чем рассказывали девушки и чем зацепили команду проекта? Смотри в видео прямо сейчас.

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