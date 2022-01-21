Участница Від пацанки до панянки Вика Кошутина сделала пластику носа: фото до и после

Участница четвертого сезона «Від пацанки до панянки» рассказала, как решилась внести коррективы во внешность и показала результат пластической операции. Эксклюзивные снимки «до» и «после» — в конце материала!

После участия в реалити Нового канала жизнь 21-летней Вики Кошутиной (@lilviprincess) кардинально изменилась. Она завязала с карьерой веб-модели, выпустила песню и начала осваивать профессию телеведущей. Кроме того, девушка активно развивает Instagram-блог, где публикует фото и видео, делится с подписчиками новостями и показывает свои будни в Stories.

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На данный момент на страницу Вики Кошутиной подписано более 220 000 человек. И последнюю неделю они с особым интересом следили за происходящим в жизни девушки, ведь она решилась лечь под нож пластического хирурга. Одна из самых ярких участниц четвертого сезона «Від пацанки до панянки» осуществила свою давнюю мечту и сделала пластику носа. Об этом она подробно рассказала в эксклюзивном комментарии для Нового канала:

– На пластику носа я решалась более пяти лет. Еще с детства он у меня «поломан», из-за чего меня в школе травили сверстники. Позже хейт продолжился со стороны пользователи социальных сетей, я получала множество негативных и оскорбительных комментариев. Смириться с этим и преодолеть комплексы я так и не смогла, поэтому решилась на операцию.

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Пластику носа Вика Кошутина сделала в одной из популярных клиник Турции. Под наблюдением врачей она провела около недели, и на днях вернулась в Украину.

– Операцией я полностью довольна, все прошло хорошо и без осложнений, а вот реабилитация мне далась непросто. Первые несколько дней я испытывала боль при употреблении пищи и никак не могла привыкнуть дышать ртом. Но все это терпимо, и точно стоит того, – поделилась экс-«пацанка». – Конечно, полностью оценить конечный результат я смогу только через полгода-год. Но уже сейчас могу сказать, что у меня маленький аккуратный носик, о котором я мечтала, наверное, больше 10 лет.

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Участница четвертого сезона «Від пацанки до панянки» (Новый канал) также призналась, что семья и близкие поддержали ее решение сделать пластику носа. Их внимание и забота очень помогали ей, пока она находилась в клинике.

– Честно скажу, моя мама всегда была категорически против любых вмешательств и инъекций, но когда я сказала, что я лечу на операцию, она меня поддержала. Как и все родные и близкие, – рассказала Вика. – На протяжении недели, пока я находилась в Турции, они мне звонили, говорили теплые слова, узнавали, как себя чувствую я и мой носик. Колоссальную поддержку я получила от Вики Алехиной из моего сезона «Пацанок» и редактора проекта Таи Спилберг. Благодаря им во время реабилитации я не сильно унывала.

Напомним, не так давно Вика Кошутина призналась, что прошла лечение в киевской психиатрической клинике. Девушка долго боролась с паническими атаками и затяжной депрессией, и в результате ей поставили диагноз «биполярное расстройство». После лечения психическое состояние экс-«пацанки» значительно улучшилось.