Женя Мазур рассказала, как справляется с тяжелой утратой: После маминой смерти я нашла записку…

Победительница четвертого сезона «Від пацанки до панянки» дала первое интервью после смерти мамы

Спецпроект «Предметка» с Сергеем Никитюком вернулся! В субботу, 18 сентября, на сайте и YouTube-канале Нового вышел первый выпуск сезона. Его героиней стала Женя Мазур – победительница «Від пацанки до панянки-4» и одна из самых ярких участниц реалити за всю историю его существования. Она с первых же серий полюбилась украинским зрителям, и даже спустя полтора года после завершения проекта их интерес к ее жизни не погас.

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Женя Мазур украсила обложку немецкого глянца! (ФОТО)

На долю Жени Мазур выпало немало трудностей: одиночество, непонимание со стороны семьи и окружающих, наркозависимость… А полгода назад она потеряла маму. В один миг 20-летней девушке пришлось повзрослеть и взять ответственность не только за себя, но и за младшего брата. На съемках проекта «Предметка» Женя призналась Сергею Никитюку, что находится сейчас в некой эмоциональной яме. Ей трудно принять тот факт, что мамы не стало…

– Я в дер*ме, я бы сказала. И я это четко осознаю… – поделилась победительница четвертого сезона «Від пацанки до панянки» (Новый канал). – Мне трудно принять смерть мамы, я буквально тону в своем горе. В то же время меня съедает огромное чувство вины. После проекта я спешила уехать из Винницы, оставить прошлое позади, стать самостоятельной… И мне стыдно, что последние годы маминой жизни меня не было рядом. Она часто посещала психологические тренинги и практики, и однажды ей дали задание написать о заветной мечте. После маминой смерти я нашла эту записку, там была строчка: «Мои дети счастливы рядом со мной». Прочитав ее, я не могла сдержать слез. Я не знала, что она так скучала по мне… Сейчас я испытываю невыносимые угрызения совести из-за того, что меня не было рядом, когда ей это было нужно. Считаю, что должна была приехать, как только узнала о ее болезни. Но я не хотела там находиться… Это Винница – мое дно, мое болото, место обитания всех моих демонов.

Как изменилась Женя Мазур, победительница 4 сезона «Від пацанки до панянки» (ФОТО)

Во время беседы с Сергеем Никитюком Женя Мазур также рассказала, кто помогает ей справляться с потерей и новыми обязанностями, которые легли на ее плечи, кто поддерживает ее, когда становится совсем плохо, и что заставляет ее жить дальше. «Предметка» – это однозначно самое искреннее и откровенное интервью победительницы «Від пацанки до панянки-4»:

Новый сезон «Предметки» – это пост-шоу, героями которого станут участники кулинарного реалити «Адская кухня», которое Новый канал показывает по понедельникам в 19:00. Они расскажут Сергею Никитюку, как сложилась их профессиональная и личная жизнь после проекта, раскроют закулисные секреты и скандалы со съемочной площадки, а также признаются, что на самом деле думают о своих конкурентах и Адском шефе Алексе Якутове.

Кроме того, в новом сезоне «Предметки» зрителей ждет сразу четыре спецвыпуска! Героиней первого стала победительница четвертого сезона «Від пацанки до панянки» Женя Мазур. А имена остальных мы пока оставим в тайне. Но обещаем одно: будет очень интересно!