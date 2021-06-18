Финалистка Від пацанки до панянки пьяной выпала из троллейбуса

Лена #Зая Питын едва не лишилась жизни из-за алкоголя

Одной из самых ярких участниц пятого сезона «Від пацанки до панянки» была, без сомнений, Елена Питын, которую прозвали #Заей. 26-летня девушка пришла на проект с целым «чемоданом проблем». Она пережила измены мужа и тяжелое расставание, принимала наркотики и разрушила отношения с семьей. Но больше всего ее жизнь разрушала алкогольная зависимость.

По словам близкой подруги Лены, финалистки второго сезона «Від пацанки до панянки» Тани #Халка Коцюбы, в состоянии алкогольного опьянения девушка часто подвергала свою жизнь риску:

– Пусть простит меня Лена, но до проекта она выглядела как опухшее чудовище. У нее были большие проблемы с алкоголем… Она могла заснуть где-то на стройке, лечь на проезжую часть в нетрезвом состоянии и задремать. А история, как она упала с троллейбуса! Сколько же мы с ней возились, она не могла за собой ухаживать после произошедшего. Нянчились с ней, как с ребенком.

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Об инциденте с троллейбусом, к слову, вспомнила и сама Лена Питын во время разговора с Сергеем Никитюком в студии «Предметка». Оказалось, что девушке просто «захотелось покататься»:

– Однажды я упала из троллейбуса. Мы просто сильно выпивали и веселились, но потом мозг сыграл со мной злую шутку. Когда на остановку подъехал троллейбус, я решила на нем покататься. Подошла к нему и увидела лестницу, которая ведет на крышу. Вцепилась за нее и поехала. Еду и понимаю, что больше не хочу кататься, мне неинтересно. Когда стало совсем скучно, я спрыгнула на ходу.

Этот случай произошел незадолго до того, как Лена Питын пришла на кастинг пятого сезона «Від пацанки до панянки». Многие поклонники отмечают в социальных сетях, что Школа леди действительно помогла девушке взять себя в руки и справиться с алкогольной зависимостью. О том, как сейчас живет финалистка «Пацанок» смотри в спецпроекте «Предметка» прямо сейчас: