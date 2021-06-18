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«Выглядела, как опухшее чудовище»: Финалистка «Пацанок» пьяной выпала из троллейбуса

Финалистка Від пацанки до панянки пьяной выпала из троллейбуса

Лена #Зая Питын едва не лишилась жизни из-за алкоголя

Одной из самых ярких участниц пятого сезона «Від пацанки до панянки» была, без сомнений, Елена Питын, которую прозвали #Заей. 26-летня девушка пришла на проект с целым «чемоданом проблем». Она пережила измены мужа и тяжелое расставание, принимала наркотики и разрушила отношения с семьей. Но больше всего ее жизнь разрушала алкогольная зависимость.

По словам близкой подруги Лены, финалистки второго сезона «Від пацанки до панянки» Тани #Халка Коцюбы, в состоянии алкогольного опьянения девушка часто подвергала свою жизнь риску:

– Пусть простит меня Лена, но до проекта она выглядела как опухшее чудовище. У нее были большие проблемы с алкоголем… Она могла заснуть где-то на стройке, лечь на проезжую часть в нетрезвом состоянии и задремать. А история, как она упала с троллейбуса! Сколько же мы с ней возились, она не могла за собой ухаживать после произошедшего. Нянчились с ней, как с ребенком.

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Об инциденте с троллейбусом, к слову, вспомнила и сама Лена Питын во время разговора с Сергеем Никитюком в студии «Предметка». Оказалось, что девушке просто «захотелось покататься»:

– Однажды я упала из троллейбуса. Мы просто сильно выпивали и веселились, но потом мозг сыграл со мной злую шутку. Когда на остановку подъехал троллейбус, я решила на нем покататься. Подошла к нему и увидела лестницу, которая ведет на крышу. Вцепилась за нее и поехала. Еду и понимаю, что больше не хочу кататься, мне неинтересно. Когда стало совсем скучно, я спрыгнула на ходу.

Финалистка Від пацанки до панянки пьяной выпала из троллейбуса

Этот случай произошел незадолго до того, как Лена Питын пришла на кастинг пятого сезона «Від пацанки до панянки». Многие поклонники отмечают в социальных сетях, что Школа леди действительно помогла девушке взять себя в руки и справиться с алкогольной зависимостью. О том, как сейчас живет финалистка «Пацанок» смотри в спецпроекте «Предметка» прямо сейчас:

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