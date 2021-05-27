Зав’язала з алкоголем і повернулася в музику: фіналістка «Пацанок» поділилася успіхами після реаліті

Олена #Зая Пітин розповіла, як змінилося її життя

26-річна учасниця «Від пацанки до панянки» (Новий канал) мріяла стати музикантом. Маючи абсолютний слух і талант, вона подавала великі надії. Але флейту дівчина проміняла на пляшку, а своє життя перетворила на нон-стоп-марафон з вечірок і трешу. На проект вона потрапила з алкогольною та наркотичною Zалежностями. Сильне бажання змінитися привело її до фіналу реаліті. А як склалося життя Олени після випускного у Школі леді?

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– Після проекту було складно, – зізналася вона Новому каналу. – Не знала, куди себе подіти. Була трохи розгублена. Зараз у мене все круто. Я впоралася з Zалежностями – взагалі не п’ю. На проекті зрозуміла: незважаючи на те, що ти зробив у житті помилки, їх можна виправити. Немає нічого непоправного. Також я повернулася в музику, займаюся вокалом. Розвиваю свої соцмережі, це приносить мені задоволення. Зараз перебуваю в пошуку роботи. Адже через карантин складно знайти хорошу вакансію.

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А ось із мамою, яка в дитинстві била Олену і виставляла в самих трусах на мороз, дівчина не змогла налагодити стосунки.

– Якось їй зателефонувала, – розповідає вона. – Спробувала з нею поговорити, пояснити свої почуття, але вона мене не почула. Тому я її заблокувала.

Як Олена #Зая Пітин змінювалася у «Від пацанки до панянки», дивіться в реаліті на сайті Нового каналу та у пост-шоу «Предметка» з Сергієм Нікітюком на You Tube: