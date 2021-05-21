Фіналістка «Від пацанки до панянки» розповіла про закоханість в учасницю проекту

Ірина #Бакуля Бакуліна зізналася, чи були почуття взаємними

Пристрасть, сльози радості і печалі – це все Новий канал показав у п’ятому сезоні «Від пацанки до панянки». Але справжні драми розгорталися тоді, коли камери вимикалися.

– Я сварилася з #Кім (Лера Паригіна – прим. ред.), тому що мені подобалася Віка Топчай, – зізналася дівчина в інтерв’ю Сергію Нікітюку в пост-шоу «Предметка». – Часто #Кім і Топчай лягали в одне ліжко, а я дуже ревнива. Мене це дратувало. Віка знала про мою симпатію до неї. Я їй про це говорила в особистих бесідах. Вона не відповіла взаємністю, тому що їй подобалася інша дівчина, яка працювала в команді проекту.

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#Бакуля востаннє закохалася на реаліті. А яка вона у стосунках?

– Якщо мені приділяти дуже багато уваги, я перестаю проявляти почуття до другої половинки, – розповіла вона. – Коли ж мене суворо тримають у руках, то я, навпаки, приділяю увагу. Для мене ідеальне побачення – прогулянка. Кіно не люблю – кручуся на кріслі, як черв’як. Прогулюючись, можна поспілкуватися. Наприклад, розповідати анекдоти, щоб людина сміялася.

Після проекту дівчина почала жити з однією з учасниць «Від пацанки до панянки». З ким – дивіться у пост-шоу «Предметка» з Сергієм Нікітюком на You Tube Нового каналу: