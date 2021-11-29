Юля Чигринець показала фото топлес! Обережно, 18+

Фіналістка четвертого сезону «Від пацанки до панянки» прикрасила тіло новим тату та поспішила похизуватися результатом

Юлія #Бандітка Чигринець відома українським глядачам як одна з найагресивніших учениць Школи леді. Дівчина взяла участь у четвертому сезоні гучного реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал), після чого її життя кардинально змінилося. Але, звичайно ж, це сталося не відразу. За словами Юлі, після завершення реаліті «Від пацанки до панянки» вона пустилася берега: не працювала, пиячила та закинула мрію про переїзд у Київ.

Про те, як їй вдалося взяти себе в руки та врятуватися з «похмурого болота», дівчина відверто розповіла під час інтерв’ю з Сергієм Нікітюком. Крім того, #Бандітка розкрила правду про стосунки з дворецьким Школи леді Пітером Пеном (він же – Олексій Свінторжицький), розповіла про майбутню дитину та провела екскурсію новим місцем роботи.

Ексклюзивні зізнання Юлі Чигринець дивись у спецпроекті «Предметка» з Сергієм Нікітюком просто зараз:

А поки шанувальники насолоджуються інтерв’ю Юлі Чигринець та розбирають його на цитати, екс-пацанка продовжує розповідати про життєві події в своєму Instagram. Наприклад, днями дівчина зробила нове татуювання нижче грудей. Результатом вона поспішила похизуватися в мікроблозі, опублікувавши фото топлес. Гортай карусель, щоб побачити!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Чи ???? Ля (@chygrinets21)

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