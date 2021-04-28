Екс-пацанка прийшла на кастинг «Пекельної кухні»

Валерія #Кім Паригіна з «Від пацанки до панянки» розповіла, як проходила відбір на кулінарні проект

Після того, як Лера Паригіна позбулася Zалежностей і залишила реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал), вона вирішила не зупинятися на досягнутому. Дівчина захотіла спробувати себе в кулінарії і прийшла на кастинг у «Пекельну кухню».

– Мені подобається кухарська справа, – зізналася вона. – Якось я працювала в кіоску з шаурмою. Але це кухня швидкого харчування, а не висока. На проекті хотіла отримати досвід, якого мені не вистачало для роботи кухарем. Тому, коли почула, що проходить кастинг, подала заявку, не роздумуючи. Адже завжди, коли я готую, роблю це від душі.

Рецепт картопляного ризото з норі, тунцем та смаженою качкою від Пекельного Шефа

Щоб підкорити суворого Шефа Алекса Якутова, Лера приготувала фірмові бургери.

– На кастингу трошки хвилювалася. Але ті, хто мене кастингував, – чудові люди, – каже дівчина. – Було цікаво з ними спілкуватися. Я розповіла свою історію, про знімальний досвід у «Від пацанки до панянки» і сказала, що дуже хочу спробувати себе в кулінарній справі. Мене запитали, що б я обрала: участь у «Пекельній кухні» чи роботу в ресторані. Я сказала, що роботу в ресторані.

Чи буде Лера серед тих, кому суворий Шеф Алекс Якутов влаштує вогняні випробування, щоб знайти бога чи богиню кулінарії – дізнаєтеся цієї осені під час прем’єри «Пекельної кухні» на Новому каналі.

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