Пережила ломки й полюбила себе: хто переміг у проекті «Від пацанки до панянки»

Вона отримала 100 тисяч гривень і золоту брошку Фенікса

П’ятий сезон реаліті став справжнім випробуванням не лише для учасниць «Від пацанки до панянки» (Новий канал), а й для педагогів Школи леді. На все про все в них було лише дев’ять тижнів. За цей час дівчатам потрібно було дати максимум знань і допомогти позбутися своїх Zалежностей.

– Це був виклик, тому що наш графік ущільнився удвічі, – зізнається завуч Школи леді Нового каналу Катерина Виноградова. – Ми були максимально уважні до учениць, щоб, не дай Боже, не пропустити нічого важливого. З досвіду попередніх сезонів було зрозуміло, що деякі дівчата на п’ятому тижні лише починають розкриватися. А нам, по суті, на п’ятому тижні вже потрібно було розуміти, хто зможе дійти до фіналу.

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Відразу п’ять дівчат пройшли у фінальний тиждень: Вікторія #Снєжка Топчай, Ірина #Бакуля Бакуліна, Олена #Зая Пітин, Юлія #Фініш Кудилінська, Валерія #Чіча Ткаченко. На фінішній прямій проект залишила #Снєжка. Педагоги не побачили в ній щирості. А переможницею проекту стала 17-річна Валерія Ткаченко.

– Не віриться, що саме я стала переможницею п’ятого сезону, – каже дівчина. – Дякую педагогам Школи леді. На проекті вони прищепили мені любов до себе. Під час проекту в мене з’явилося багато планів. Мрію працювати вихователькою в дитячому садку. Також подобається фотографувати. Думаю, що почну потроху реалізовувати ці ідеї

На проекті дівчина пройшла шлях позбавлення наркотичної Zалежності й пережила ломки. Як це було – дивіться в реаліті «Від пацанки до панянки» на сайті Нового каналу.