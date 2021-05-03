Олександр Педан провів розгромне інтерв’ю з фіналістками «Від пацанки до панянки»

Після спілкування із зіркою Нового каналу одна з дівчат залишила проект

Фінальний тиждень проекту для учасниць «Від пацанки до панянки» (Новий канал) видався гарячим. Перед випускним вечором у Школи леді педагоги влаштували дівчатам заключні випробування, які й показали, хто гідний стати переможницею п’ятого сезону проекту. На одну з перевірок запросили ведучого Improv Live Show та реаліті «Екси» Олександра Педана.

– Ми навмисне влаштували дівчатам стресове інтерв’ю із зіркою, – розповідає директорка Школи леді Тетяна Мокріді. – По-перше, вони мали впоратися з емоціями, побачивши Олександра Педана. А по-друге, продемонструвати інтелект і вміння правильно відповідати на незручні запитання.

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Не всі змогли стримувати емоції при вигляді ведучого.

– Спочатку я не повірила власним очам. Просто переді мною сиділа зірка, – усміхається Ірина #Бакуля Бакуліна. – У телеку він виглядає старшим. А в житті виявився справжнім симпатюлею.

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Олександр Педан провів із дівчатами відверте інтерв’ю.

– Мені було дуже цікаво спілкуватися з ними, – зізнався він. – Іноді їхні розповіді мене здивували, іноді шокували, а іноді й порадували.

Та для однієї з учасниць фінального тижня інтерв’ю стало останнім випробуванням на проекті. Після спілкування з Педаном педагоги Школи леді відправили її додому. Хто залишить проект за крок до балу, а кому дістанеться 100 тисяч гривень виграшу і золота брошка Фенікса – дізнаєтеся сьогодні, 3 травня, о 19:00 у реаліті «Від пацанки до панянки» на Новому каналі.