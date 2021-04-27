Хто пройшов у фінал «Від пацанки до панянки»

Педагоги визначилися з претендентками на перемогу у п’ятому сезоні реаліті, що показує Новий канал

За крок до фіналу учениці Школи леді реаліті «Від пацанки до панянки» повернулися у дитинство. Вони зустрілися з маленькими дівчатками, які такі схожі на них. Кожна нагадала їм про стосунки в сім’ї. Було багато сліз, болю та жалю.

– Цей тиждень – один із найважчих у всьому навчальному процесі, – розповідає перша заступниця директорки Школи леді Катерина Виноградова. – Адже ми хочемо, щоб після проекту дівчата продовжили спілкування зі своїми рідними на зовсім іншому рівні – довіри та любові.

Жила з дівчиною та її дитиною: пацанка Лера #Кім Паригіна – відверто про стосунки

Ученицям влаштували зустріч із батьками. Під час кожної вони говорили про найболісніші проблеми. Психологиня реаліті Нового каналу Наталія Борисова допомогла їм комунікувати один з одним, висловлювати свої образи та, найголовніше, навчила прощати.

Тиждень видався непростим і для педагогів Школи леді, які мали озвучити ім’я трійки фіналісток реаліті.

– Нам було непросто обрати, тому вирішили провести експрес-нараду, – каже директорка Школи леді Тетяна Мокріді. – Ми зробили найскладніший вибір і назвали ім’я двох фіналісток. Це Лера #Чича Ткаченко та Ірина #Бакуля Бакуліна.

Хто стане третьою фіналісткою, дізнаємося наступного понеділка в останньому випуску сезону «Від пацанки до панянки» о 19:00 на Новому каналі. Також у наступному випуску ви дізнаєтеся ім’я переможниці п’ятого сезону реаліті. Вмикайте, щоб не пропустити грандіозний випускний у Школі леді.