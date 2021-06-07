Хотіла втекти зі Школи леді: переможниця «Від пацанки до панянки» – про життя на проекті

Учасниця реаліті зізналася, чому намагалася залишити його

17-річна «пацанка» Лера #Чіча Ткаченко з Таврійська була наймолодшою ученицею Школи леді реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал). Висока, струнка, з модельною зовнішністю дівчина стала Zалежною від наркотиків та алкоголю. До цього віку на її рахунку було понад десяток спроб суїциду.

– У якийсь момент я натрапила на відео реаліті, а потім і на візитку переможниці четвертого сезону Жені Мазур, – розповідає Лера. – Помітила, що в нас із нею схожі історії. А ще зрозуміла, що лише проект зможе допомогти мені подолати Zалежності.

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Потрапивши у Школу леді, Лера намагалася звідти втекти.

– У мене були затяжні ломки, з якими було важко впоратися, – пояснює учасниця. – Дуже хотіла залишити проект, та знімальна група мене не відпускала. Вони підтримували й допомагали пережити ломки. А потім у мене з’явилася мотивація та бажання змінитися.

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А ще психологічне випробування на проекті стало для Лери точкою відліку до світлого майбутнього.

– У мене немає страху висоти, темряви або комах, – каже учасниця. – Я взагалі нічого не боюся. А ось коли мене завели в кімнату й показали відео з племінницею, серцебиття прискорилося. На відео я курила, а племінниця пускала бульбашки. У той момент розплакалася. Адже дуже боюся її втратити. Знаю, що сестра може мені заборонити з нею спілкуватися. Адже під дією наркотиків стаю небезпечною. Після відео я прийняла рішення припинити вживати наркотики.

Дивіться на You Tube Нового каналу – відверте інтерв’ю переможниці реліті «Від пацанки до панянки» Лери #Чічі Ткаченко: