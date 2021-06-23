Переможниця «Від пацанки до панянки» – про втрату матері: «Я не зірвалася»

Валерія #Чіча Ткаченко з п’ятого сезону реаліті Нового каналу після проекту пережила страшне горе, але встояла у боротьбі з наркотиками

До того, як переможниця проекту «Від пацанки до панянки» (Новий канал) потрапила в реаліті, в неї були складні стосунки з матір’ю. На батьківському тижні Лера змогла налагодити з нею зв’язок. Після проекту їх чекало багато щасливих моментів разом. Але життя виявилося суворим.

– 14 червня мій світ зруйнувався. Мені зателефонували і сказали, що мами більше немає, – розповіла дівчина. – Те, що відбувалося зі мною після цих слів, описати неможливо. Я не вірила в почуте, але в страшній істериці рвала на собі волосся, адже розуміла: це справді так – моєї мами більше немає.

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Жінка померла від запалення легенів, провівши перед цим два дні під апаратом штучного дихання.

– Більшу частину життя мені не вистачало маминої уваги, підтримки і любові, – згадала Лера. – Через це в нас виникало багато конфліктів, непорозумінь та образ. Завдяки проекту ми спільними зусиллями налагодили стосунки. Хоч як би це банально звучало, але саме зараз усвідомила всю цінність кожного проведеного разом дня! Завжди думала, що в нас із нею багато часу попереду, що ще встигнемо наговоритися.

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Усіх цікавить одне питання: чи не повернулася чи дівчина до наркотиків, щоб заглушити біль?

– Скажу вам чесно: я не зірвалася, – зізналася вона. – Тому що мамі це точно б не сподобалося. Цінуйте своїх рідних і близьких, поки вони живі, адже потім можете шкодувати про втрачений час.

Нагадаємо, після завершення п’ятого сезону «Від пацанки до панянки» (Новий канал) Лера Ткаченко знялася у спецпроекті Предметка. Під час відвертої розмови з Сергієм Нікітюком дівчина розповіла, як склалося її життя після навчання у Школі леді та чи вдалося їй налагодити взаємини з сім’єю. Дивись просто зараз: