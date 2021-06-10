Дружба з адміністратором та прописані завдання: як переможниця «Від пацанки до панянки» отримала перше місце

Учениця Школи леді розказала, як знімали рейтингове реаліті Нового каналу

Після другого тижня в реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал) між учасницями ширились чутки, що перемогу здобуде Лера #Чіча Ткаченко. Причиною здогадок стало тісне спілкування Лери з адміністраторкою проекту. Адже за кадром вони весь вільний час проводили разом.

– Ми відразу розставили кордони, де в нас дружба, а де робочі моменти – каже Лера. – Адміністраторка мені не розкрила жодного випробування. Вона підтримувала, коли в мене були ломки, і я прагнула спілкування.

Хотіла втекти зі Школи леді: переможниця «Від пацанки до панянки» – про життя на проекті

На плітки дівчат про її перемогу Лера реагувала спокійно.

– Значить, вони побачили в мені конкурентку та претендентку на перемогу, – каже учениця Школи леді. – Такий був їхній вибір (усміхається).

А ще дівчина заспокоює фанатів та розвінчує їхні здогадки про сценарій реаліті.

– Звісно, завдання для нас придумували заздалегідь, – розповідає Лера. – Адже з них і складалося навчання у Школі леді. Кожна дівчина до останнього не знала, коли залишить проект. Тому з упевненістю можу сказати, що прописаного сценарію вигонів не було. Ми мали можливість себе проявити, а наші результати за тиждень визначали подальшу участь у проекті.

Валерія #Чіча Ткаченко – про життя після проекту: «Було страшно їхати додому»

Учениці не грали на камери, а щотижня працювали над своїми змінами та позбувалися Zалежностей.

– Десь з шостого-сьомого тижня я стала більше себе контролювати, – зізнається Лера. –Якщо виникало якесь непорозуміння між дівчатами, могла просто послухати з боку. Тут йдеться не про «ставала кращою», а про те, що я вчилася аналізувати ситуації та приймати самостійні рішення.

Дивіться відверте інтерв’ю переможниці «Від пацанки до панянки» Лери #Чічі Ткаченко на You Tube Нового каналу: