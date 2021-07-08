Учасниця Від пацанки до панянки показала свою дівчину: У першу зустріч між нами пробігла іскра

… і розповіла про їхнє знайомство

П’ятий сезон реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал) давно завершено, але ми продовжуємо уважно стежити за своїми підопічними. Так, днями одна з учениць Школи леді – 24-річна Лєра Паригіна (вона ж – #Кім) – опублікувала в Instagram дуже цікавий пост. Екс-пацанка показала кохану дівчину, а в ексклюзивному коментарі для Нового каналу поділилася історією їхнього знайомства.

Пікантненько: #Кім зізналася, чи був секс на проекті «Від пацанки до панянки»

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– Ми познайомилися на тусовці, на яку мене запросила Віка Панова [учасниця п’ятого сезону «Від пацанки до панянки»]. Довго сумнівалася, чи варто йти, адже зазвичай на такі збіговиська я не ходжу. До того ж, я в той день працювала, і не була впевнена, чи встигну. Але на тусовку була також запрошена моя подруга, з якою ми разом вчилися, тому в останній момент я все-таки вирішила піти, – розповіла Лєра Паригін, яка хотіла змінити стать після участі в реаліті Нового каналу. – Цікаво, що у моєї дівчини така ж історія: вона сумнівалася, чи варто їй йти на вечірку, не хотіла. В результаті ми зустрілися і познайомилися, потім весь вечір кидали одна на одну погляди. І це при тому, що вона на той момент була у стосунках, та й у мене була людина… Але щось нас тягнуло одна до одної. Пам’ятаю, у першу зустріч, коли ми потиснули руки, між нами пробігла іскра. Буквально через тиждень ми почали зустрічатися. Вона мені дуже подобається.

Зазначимо, що фото, на якому Лєра Паригін цілується з коханою дівчиною, з’явилося у її соціальній мережі у Всесвітній день поцілунку. До знімку учасниця п’ятого сезону «Від пацанки до панянки» додала зворушливі рядки:

«Мы друг друга

Научили держать слово

Любить тихо, умирать снова

И выбрасывать камни из головы

Мы два маленькие пули в револьвере

Одно решение и снова мы уже мишени

Если кто-то выстрелит в упор

Ты меня лови».

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