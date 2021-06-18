Фіналістка Від пацанки до панянки п'яною випала з тролейбуса

Лєна #Зая Пітин ледь не втратила життя через алкоголь

Однією із найяскравіших учасниць п’ятого сезону «Від пацанки до панянки» була, без сумнівів, Олена Пітин, яку прозвали #Заєю. 26-річна дівчина прийшла на проект із цілою «валізою проблем». Вона пережила зради чоловіка та важке розставання, приймала наркотики та зіпсувала взаємини з сім’єю. Але найбільше її життя руйнувала алкогольна залежність.

За словами близької подруги Олени, фіналістки другого сезону «Від пацанки до панянки» Тані #Халка Коцюби, в стані алкогольного сп’яніння дівчина часто ризикувала своїм життям:

– Нехай пробачить мене Лєна, але до проекту вона виглядала як опухле чудовисько. У неї були великі проблеми з алкоголем… Вона могла заснути десь на будівництві, лягти на проїжджу частину в нетверезому стані та задрімати. А історія, як вона впала з тролейбуса! Скільки ж ми з нею возилися, вона не могла за собою доглядати після тої події. Няньчилися з нею, як із дитиною.

Зав’язала з алкоголем і повернулася в музику: фіналістка «Пацанок» поділилася успіхами після реаліті

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Про інцидент з тролейбусом, до слова, згадала й сама Олена Пітин під час розмови з Сергієм Нікітюком у студії «Предметка». Виявилося, що дівчині просто «захотілося покататися»:

– Одного разу я випала з тролейбуса. Ми просто сильно випивали та веселилися, але потім мозок зіграв зі мною злий жарт. Коли на зупинку під’їхав тролейбус, я вирішила на ньому покататися. Підійшла до нього й побачила сходи, які ведуть на дах. Вчепилася за них і поїхала. Їду і розумію, що більше не хочу кататися, мені нецікаво. Коли стало зовсім нудно, я зістрибнула на ходу.

Цей випадок стався незадовго до того, як Олена Пітин прийшла на кастинг п’ятого сезону «Від пацанки до панянки». Багато шанувальників зазначають у соціальних мережах, що Школа леді дійсно допомогла дівчині взяти себе в руки та впоратися з алкогольною залежністю. Про те, як зараз живе фіналістка «Пацанок» дивись у спецпроекті «Предметка» просто зараз: