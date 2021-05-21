Финалистка «Від пацанки до панянки» рассказала о влюбленности в участницу проекта

Ирина #Бакуля Бакулина призналась, были ли чувства взаимными

Страсть, слезы радости и печали – это все Новый канал показал в пятом сезоне «Від пацанки до панянки». Но настоящие драмы разыгрывались тогда, когда камеры выключались.

– Я ссорилась с #Ким (Лера Парыгина – прим. ред.), потому что мне нравилась Вика Топчай, – призналась девушка в интервью Сергею Никитюку в пост-шоу «Предметка». – Часто #Ким и Топчай ложились в одну кровать, а я очень ревнивая. Меня это раздражало. Вика знала о моей симпатии к ней. Я ей об этом говорила в личных беседах. Она не ответила взаимностью, потому что ей нравилась другая девушка, которая работала в команде проекта.

Финалистка «Від пацанки до панянки» запустит собственный бизнес

#Бакуля последний раз влюбилась на реалити. А какая она в отношениях?

– Если мне уделять очень много внимания, я перестаю ухаживать за второй половинкой, – рассказала она. – Когда меня держат в ежовых рукавицах, то я, наоборот, проявляю внимание. Для меня идеальное свидание – прогулка. Кино не люблю – верчусь на кресле, как червь. Прогуливаясь, можно пообщаться. Например, рассказывать анекдоты, чтобы человек смеялся.

После проекта девушка начала жить с одной из участниц «Від пацанки до панянки». С кем – смотрите в пост-шоу «Предметка» с Сергеем Никитюком на You Tube Нового канала: