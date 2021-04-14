Кім про спробу суїциду, нерозділене кохання та образи матері. Кастинг «Від пацанки до панянки»

Валерія – колишня професійна спортсменка. Вона була однією з найсильніших дівчат у бойовому самбо в своїй області, часто перемагала в поєдинках навіть хлопців. Валерія готувалася до міжнародних змагань і чемпіонатів. Але через серйозну травму була змушена назавжди піти зі спорту. Один невірний крок зламав її мрії та плани. Згадувати про той день дівчина не любить – тільки говорить, що це її другий день народження...

Якою Валерію Паригіну побачили редактори реаліті «Від пацанки до панянки» на кастингу п’ятого сезону? Про що розповіла дівчина та чим зачепила команду проекту? Дивися у відео просто зараз!

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