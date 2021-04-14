Ким о попытке суицида, безответной любви и оскорблениях матери. Кастинг «Від пацанки до панянки»

Валерия – бывшая профессиональная спортсменка. Она была одной из сильнейших девушек в боевом самбо в своей области, часто побеждала в поединках даже парней. Валерия готовилась к международным соревнованиям и чемпионатам. Но из-за серьезной травмы была вынуждена навсегда уйти из спорта. Один неверный шаг сломал ее мечты и планы. Вспоминать о том дне девушка не любит – только говорит, что это ее второй день рождения...

Какой Леру Парыгину увидели редакторы реалити «Від пацанки до панянки» на кастинге пятого сезона? О чем рассказала девушка и чем зацепила команду проекта? Смотри в видео прямо сейчас.

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