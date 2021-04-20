Лєра Ткаченко про бійку з дорослими чоловіками та жорстокість матері. Кастинг «Від пацанки до панянки»

Лера – колишня футболістка. Своє хобі дівчині довелося покинути після зупинки серця. Тепер увесь вільний час вона присвячує наркотикам. Вживає щодня. Після – відривається у клубах. Майже кожен вечір закінчується бійкою. Свої «марафони» може продовжувати кілька днів і навіть тижнів.

Вгадай пацанку! Про кого говорять учениці Школи леді

Якою Валерію Ткаченко побачили редактори реаліті «Від пацанки до панянки» на кастингу п’ятого сезону? Чому вона заплакала під час своєї розповіді та чим зачепила команду проекту? Дивися у відео просто зараз.

Не пропусти грандіозний півфінал «Від пацанки до панянки» (5 сезон) у понеділок о 19:00 на Новому каналі!

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