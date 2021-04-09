Video: Вгадай пацанку! Як добре ти знаєш учасниць реаліті

Вгадай пацанку! Як добре ти знаєш учасниць реаліті. Учасниці п'ятого сезону Від пацанки до панянки, який виходить на Новому каналі щопонеділка о 19:00, розповіли, що думають про своїх конкуренток
Від пацанки до панянки / Вгадай пацанку! Як добре ти знаєш учасниць реаліті
09 квітня

Вгадай пацанку! Як добре ти знаєш учасниць реаліті

Учасниці п'ятого сезону «Від пацанки до панянки», який виходить на Новому каналі щопонеділка о 19:00, розповіли, що думають про своїх конкуренток. Послухай їх описи та спробуй вгадати, про яких пацанок йдеться. Обов'язково ділися враженнями в соціальних мережах і пиши, чи вдалося тобі дати правильні відповіді!

Вгадай пацанку! Як добре ти знаєш учасниць реаліті
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