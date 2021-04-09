Video: Вгадай пацанку! Як добре ти знаєш учасниць реаліті Вгадай пацанку! Як добре ти знаєш учасниць реаліті. Учасниці п'ятого сезону Від пацанки до панянки, який виходить на Новому каналі щопонеділка о 19:00, розповіли, що думають про своїх конкуренток