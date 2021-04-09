Video: Угадай пацанку! Насколько хорошо ты знаешь участниц реалити Угадай пацанку! Насколько хорошо ты знаешь участниц реалити. Участницы пятого сезона Від пацанки до панянки, который выходит на Новом канале по понедельникам в 19:00, рассказали, что думают о своих конкурентках.