Video: Угадай пацанку! Насколько хорошо ты знаешь участниц реалити

Угадай пацанку! Насколько хорошо ты знаешь участниц реалити. Участницы пятого сезона Від пацанки до панянки, который выходит на Новом канале по понедельникам в 19:00, рассказали, что думают о своих конкурентках.
Від пацанки до панянки / Угадай пацанку! Насколько хорошо ты знаешь участниц реалити
09 апреля

Угадай пацанку! Насколько хорошо ты знаешь участниц реалити

Участницы пятого сезона «Від пацанки до панянки», который выходит на Новом канале по понедельникам в 19:00, рассказали, что думают о своих конкурентках. Послушай их описания и попробуй угадать, о каких пацанках идет речь. Обязательно делись впечатлениями в социальных сетях и пиши, получилось ли у тебя дать правильные ответы!

Угадай пацанку! Насколько хорошо ты знаешь участниц реалити
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