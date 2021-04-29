Video: Угадай пацанку! Как хорошо ты знаешь учениц Школы леди

Угадай пацанку! Как хорошо ты знаешь учениц Школы леди. Участницы пятого сезона Від пацанки до панянки, который выходит на Новом канале по понедельникам в 19:00, рассказали, что думают о своих конкурентках.
Від пацанки до панянки / Угадай пацанку! Как хорошо ты знаешь учениц Школы леди
29 апреля

Угадай пацанку! Как хорошо ты знаешь учениц Школы леди

Участницы пятого сезона «Від пацанки до панянки», который выходит на Новом канале по понедельникам в 19:00, рассказали, что думают о своих конкурентках. Твоя задача: послушать их описания и попробовать угадать, о каких пацанках идет речь. Обязательно делись впечатлениями в комментариях под этим роликом и пиши, удалось ли тебе ответить правильно!

Понравилось видео? Скорее переходи и смотри первую, вторую и третью части!

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Угадай пацанку! Как хорошо ты знаешь учениц Школы леди
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