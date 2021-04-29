Video: Угадай пацанку! Как хорошо ты знаешь учениц Школы леди Угадай пацанку! Как хорошо ты знаешь учениц Школы леди. Участницы пятого сезона Від пацанки до панянки, который выходит на Новом канале по понедельникам в 19:00, рассказали, что думают о своих конкурентках.