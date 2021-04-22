Вгадай пацанку! Кого описують учасниці реаліті

Нове ігрове відео з пацанками вже в мережі. Мерщій вмикай, щоб перевірити свою інтуїцію!

Нагадаємо правила. Учасниці п'ятого сезону «Від пацанки до панянки», який виходить на Новому каналі щопонеділка о 19:00, розповіли, що думають про своїх конкуренток. Твоя задача: послухати їхні описи та спробувати вгадати, про яких пацанок йдеться. Обов'язково ділися враженнями в коментарях під цим роликом і пиши, чи вдалося тобі відповісти правильно!

Сподобалося відео? Мерщій переходь та дивися першу та другу частину!

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