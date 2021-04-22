Угадай пацанку! Кого описывают участницы реалити

Новое игровое видео с пацанками уже в сети. Скорее включай, чтобы проверить свою интуицию!

Напомним правила. Участницы пятого сезона «Від пацанки до панянки», который выходит на Новом канале по понедельникам в 19:00, рассказали, что думают о своих конкурентках. Твоя задача: послушать их описания и попробовать угадать, о каких пацанках идет речь. Обязательно делись впечатлениями в комментариях под этим роликом и пиши, удалось ли тебе ответить правильно!

Понравилось видео? Скорее переходи и смотри первую и вторую часть!

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