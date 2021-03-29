У продовженні 5 випуску реаліті Від пацанки до панянки 5 сезон на учасниць чекатиме конкурс краси! Точніше, антиконкурс… Дівчатам не доведеться дефілювати, показувати свої принади та сексуальність. Вони мають показати свої приховані таланти. І мова йде не про те, хто швидше викурить цигарку або вип’є пляшку сорокаградусного напою. Тим паче не про талант красти чи боксувати. А про хобі пацанок. Що ж, нехай почнеться справжнє свято талантів!

І до антиконкурсу краси потрібно підготуватися. На пацанок чекатиме нестандартне перевтілення. Цього року дирекція Школи леді вирішила відійти від стандартної зміни образу та запропонувала учасницям власноруч обрати стиль їхньої мрії. Образи пацанок точно здивують тебе!

Не пропусти зустріч учасниць із близькими та підбиття підсумків чергового навчального тижня – дивись онлайн Від пацанки до панянки 5 сезон 5 випуск від 29.03.2021.

Дивитися онлайн 5 випуск Від пацанки до панянки 5 сезон