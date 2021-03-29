В продолжении 5 выпуска реалити Від пацанки до панянки 5 сезон участниц ждет конкурс красоты! Точнее, антиконкурс… Девушкам не придется дефилировать, показывать свои прелести и сексуальность. Они должны показать свои скрытые таланты. И речь идет не о том, кто быстрее выкурит сигарету или выпьет бутылку сорокаградусного напитка. Тем более не о таланте воровать или боксировать. А о хобби пацанок. Что ж, пусть начнется настоящий праздник талантов!

И к антиконкурсу красоты нужно подготовиться. Пацанок будет ждать нестандартное перевоплощение. В этом году дирекция Школы леди решила отойти от стандартного изменения образа и предложила участницам собственноручно выбрать стиль их мечты. Образы пацанок точно удивят тебя!

Не пропусти встречу участниц с близкими и подведение итогов очередной учебной недели – смотри онлайн Від пацанки до панянки 5 сезон 5 выпуск от 29.03.2021.

Смотреть онлайн 5 выпуск Від пацанки до панянки 5 сезон