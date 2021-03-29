Не пропусти вердикт дирекции Школы леди и узнай, кто прямо сейчас покинет реалити, – смотри онлайн Від пацанки до панянки 5 сезон 5 выпуск от 29.03.2021 на сайте Нового канала!

Неделя для будущих леди начнется с неожиданных гостей. К ним приедет Малика Беатриче – психологический коуч, бизнес-леди и основательница проектов о стиле и красоте. Однако разговор не задастся! Малика полностью раскритикует внешний вид пацанок и даже доведет до слез! Только не расстраивайся, это все продуманный план дирекции. К чему он приведет?

Следующий этап жесткого испытания – кардинальное изменение стиля и внешности. Вот только в зеркале девушки увидят не трендовые прически, макияж и одежду, а карикатурные образы. Синие тени, графические брови, неаккуратный контур губ, вульгарная одежда и аксессуары. Еще большим шоком для участниц станет то, куда в таком образе они попадут. Внимание – на кастинг секретарш в компанию SOS&SI! Что задумала дирекция? Узнай больше – смотри онлайн реалити Від пацанки до панянки 5 сезон 5 выпуск.

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