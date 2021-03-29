Video: Випуск 5. Частина 1. Конкурс на посаду секретутки! Провокація викладачів. Від пацанки до панянки. Сезон 5

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Від пацанки до панянки / Сезон 5 / Від пацанки до панянки. Сезон 5. Випуск 5 від 29.03.2021 / Випуск 5. Частина 1. Конкурс на посаду секретутки! Провокація викладачів. Від пацанки до панянки. Сезон 5
29 березня

Випуск 5. Частина 1. Конкурс на посаду секретутки! Провокація викладачів. Від пацанки до панянки. Сезон 5

Не пропусти вердикт дирекції Школи леді та дізнайся, хто просто зараз покине реаліті, – дивись онлайн Від пацанки до панянки 5 сезон 5 випуск від 29.03.2021 на сайті Нового каналу!

Тиждень для майбутніх леді почнеться з неочікуваних гостей. До них завітає Маліка Беатріче – психологічний коуч, бізнес-леді та засновниця проєктів про стиль і красу. Проте розмова не задасться! Маліка вщент розкритикує зовнішній вигляд пацанок і навіть доведе до сліз! Тільки не переймайся, це все продуманий план дирекції. До чого він призведе?

Наступний етап жорсткого випробування – кардинальна зміна стилю та зовнішності. От тільки в дзеркалі дівчата побачать не трендові зачіски, макіяж та одяг, а карикатурні образи. Сині тіні, графічні брови, неакуратний контур губ, вульгарний одяг та аксесуари. Ще більшим шоком для учасниць стане те, куди в такому образі вони потраплять. Увага – на кастинг секретарок у компанію SOS&SI! Що замислила дирекція? Дізнайся більше – дивись онлайн реаліті Від пацанки до панянки 5 сезон 5 випуск.

Дивитися онлайн 4 випуск Від пацанки до панянки 5 сезон

Дивитися онлайн 2 частину 5 випуску Від пацанки до панянки 5 сезон

Випуск 5. Частина 1. Конкурс на посаду секретутки! Провокація викладачів. Від пацанки до панянки. Сезон 5
Випуск 5. Частина 2. Запис саундтреку з Alina Pash перетвориться на скандал і ...
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