У 2 частині 5 випуску реаліті Від пацанки до панянки 5 сезон дівчата зустрінуться із чоловіком, який їх усіх образив. Аби підготуватися до цього моменту, Пітер Пен дав можливість захиститися різними предметами. Списи, обладунки, бити, дубинки, зброя, щити… З ким доведеться зустрітися пацанкам? І чому необхідний такий самозахист?

Один із найцікавіших моментів тижня – запис саундтреку! І пацанки записуватимуть свій гімн разом з українською співачкою Alina Pash. Але неочікувано такий важливий момент дівчата перетворили на скандал! Чому? Не пропусти всі подробиці, а головне – першим почуй пісню учасниць. Дивись онлайн Від пацанки до панянки 5 сезон 5 випуск від 29.03.2021 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн 5 випуск Від пацанки до панянки 5 сезон

Дивитися онлайн 3 частину 5 випуску Від пацанки до панянки 5 сезон