Не пропусти вердикт дирекції Школи леді та дізнайся, хто просто зараз покине реаліті, – дивись онлайн Від пацанки до панянки 5 сезон 5 випуск від 29.03.2021 на сайті Нового каналу!

Тиждень для майбутніх леді почнеться з неочікуваних гостей. До них завітає Маліка Беатріче – психологічний коуч, бізнес-леді та засновниця проєктів про стиль і красу. Проте розмова не задасться! Маліка вщент розкритикує зовнішній вигляд пацанок і навіть доведе до сліз! Тільки не переймайся, це все продуманий план дирекції. До чого він призведе?

Наступний етап жорсткого випробування – кардинальна зміна стилю та зовнішності. От тільки в дзеркалі дівчата побачать не трендові зачіски, макіяж та одяг, а карикатурні образи. Сині тіні, графічні брови, неакуратний контур губ, вульгарний одяг та аксесуари. Ще більшим шоком для учасниць стане те, куди в такому образі вони потраплять. Увага – на кастинг секретарок у компанію SOS&SI! Що замислила дирекція? Дізнайся більше – дивись онлайн реаліті Від пацанки до панянки 5 сезон 5 випуск.

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