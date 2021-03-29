Во 2 части 5 выпуска реалити Від пацанки до панянки 5 сезон девушки встретятся с человеком, который их всех обидел. Чтобы подготовиться к этому моменту, Питер Пен дал возможность защититься различными предметами. Копья, доспехи, биты, дубинки, оружие, щиты… С кем придется встретиться пацанкам? И почему необходима такая самозащита?

Один из самых интересных моментов недели – запись саундтрека! И пацанки будут записывать свой гимн вместе с украинской певицей Alina Pash. Но неожиданно такой важный момент девушки превратили в скандал! Почему? Не пропусти все подробности, а главное – первым услышь песню участниц. Смотри онлайн Від пацанки до панянки 5 сезон 5 выпуск от 29.03.2021 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн 5 выпуск Від пацанки до панянки 5 сезон

Смотреть онлайн 3 часть 5 выпуска Від пацанки до панянки 5 сезон